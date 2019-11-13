

Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu'na geldi.



YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Winber'in eşarpla yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü. Winber, eşinin cenazesini almak için işlemlerin tamamlanmasını bekliyor.







ŞÜPHELERİ ÜZERİNE TOPLAMIŞTI

Adli Tıp uzmanları "cinayet" derken bir yıl önce evlendiği İsveçli eşi Emma Winber'in şok bir ifade ile "10 yıldır depresyon ilaçları kullanıyordu. Sürekli stresli olması sebebiyle intihar ettiğini değerlendiriyorum." sözleriyle olayın üzerini örtme çabası dikkat çekmiş, Emma Winber şüpheleri üzerine toplamıştı.