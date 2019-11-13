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  • 13.11.2019 09:56
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 10:03

’in eşi Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu’na böyle geldi

'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz subayı ’in eşi vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu’na geldi.


'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz subayı 'in eşi vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu'na geldi.

YÜZÜNÜ GİZLEDİ
Winber'in eşarpla yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü. Winber, eşinin cenazesini almak için işlemlerin tamamlanmasını bekliyor.



ŞÜPHELERİ ÜZERİNE TOPLAMIŞTI
Adli Tıp uzmanları "cinayet" derken bir yıl önce evlendiği İsveçli eşi 'in şok bir ifade ile "10 yıldır depresyon ilaçları kullanıyordu. Sürekli stresli olması sebebiyle intihar ettiğini değerlendiriyorum." sözleriyle olayın üzerini örtme çabası dikkat çekmiş, Emma Winber şüpheleri üzerine toplamıştı.

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