Beyoğlu Karaköy'de ofisinin yer aldığı sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak İstanbul Havalimanı'na götürüldü.

Cenazenin saat 21.00 sıralarında THY uçağıyla İngiltere'ye götürüleceği öğrenildi.

ADLİ TIP ÖLÜM RAPORUNU HAZIRLADI

Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nca ölüm raporu hazırlandı. Hazırlanan ilk raporda Le Mesurier'in vücudunda darp ve cebir izine rastlanmadığı kaydedildi.

Le Mesurier'in vücudundaki izlerin düşme sonucu olduğu değerlendirilen raporda, ölümün genel bedensel tramvaya bağlı olduğu yer aldı. Adli Tıp kurumunca hazırlanan ilk raporla intihar ihtimalinin güçlendirdiği kaydedildi.

EŞİ CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİNDE

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi davet üzerine cinayet büro amirliğine geldi. Daha önce ifadesi alınan ve eşinin intihar etmiş olabileceğini söyleyen Emma Hedvig Christina Winber'in sohbet şeklinde tekrar bilgisine başvurulduğu gerekli görülmesi halinde ek ifade alınacağı öğrenildi.





Gayretepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne saat 13.30 sıralarında bir kadın arkadaşı ile birlikte gelen Emma Hedvig Chirstina Winber bina girişinde kaydını yaptırdıktan sonra 3. katta bulunan cinayet büro amirliğine çıktı. Daha önce polis tarafından olayla ilgili ifadesi alınan genç kadın, eşinin antideprasan ilaçlar kullandığını, intihar etmiş olabileceğini belirtmişti.





İsveç uyruklu Emma Hedvig Chirstina Winber'in savcılığın talimatı sonucu bir kez daha emniyete çağrıldığı öğrenildi. Emma Hedvig Chirstina Winber'in sohbet şeklinde yapılan mülakatta olayın bir kez daha üzerinden geçildiği karanlıkta kalan noktaların aydınlatılmaya çalışıldığı öğrenildi. Bu mülakatın tamamlanmasının ardından gerekli görülmesi halinde Emma Hedvig Chirstina Winber'in ek ifadesinin alınacağı kaydedildi.