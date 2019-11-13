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  • 13.11.2019 14:34
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 14:44

açıkladı: 10 Kasım'daki skandal 'secde' görüntülerine soruşturma başlatıldı

'ndan yapılan son dakika açıklaması'nda "'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme/soruşturma başlatılmıştır." denildi.

'ndan son dakika açıklaması: "'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme/soruşturma başlatılmıştır."

ÇOCUKLARA ATATÜRK'E SECDE ETTİRİLDİ
Bir okulun 10 Kasım gösterilerinde çekilen görüntüler 'bu kadarına da pes' dedirtti. Rezalet görüntülerde küçücük çocuklar Mustafa Kemal'in posteri önünde secde ettiriliyor.

HER KESİMDEN TEPKİ
Skandal görüntüler sosyal medyada yayınlanınca tüm kesimlerden büyük tepki çekti.

İNCELEME BAŞLATILDI
Milli Eğitim Bakanlığı 10 Kasım'da çocuklara yaptırılan bu uygulamayla ilgili inceleme başlattı.

TEK ÖRNEK DEĞİL
İlkokul öğrencilerinin Atatürk fotoğrafının önünde secde ettiği görüntülerin tartışılmasının ardından başka okullarda da benzer etkinliklerin olduğu ortaya çıktı.

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