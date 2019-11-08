Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.11.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 09:57

Son dakika: Kuzey 'a hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre 'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekatta, bölücü terör örgütü mensubu 'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri