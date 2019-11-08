Kandil mesajları - 8 Kasım Mevlid Kandili mesajları burada! İşte en güzel ve yeni resimli kandil mesajları

Semanın kapılarının sonua kadar açılıp, rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede, düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun.

Bütün kainatı Hz. Muhammed için yaratan Allah'ım, bizleri de O'nun yüzü suyu hürmetine affet. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun...

Gül bahçesine girenler gül olmasa da, gül kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun. Hayırlı kandiller...