Kandil mesajları - 8 Kasım Mevlid Kandili mesajları burada! İşte en güzel ve yeni resimli kandil mesajları
Kandil mesajları... Mevlid Kandili 8 Kasım'da yani bugün idrak edilecek. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in doğum günü olarak bilinen Mevlid Kandili'nde vatandaşlar birbirine mesajlar göndererek bu mübarek günü tebrik edecek ve iyilik dileyecek. Bu mübarek güne özel en güzel Mevlid Kandili mesajlarını sayfamızda derledik. İşte Instagram, WhatsApp ve diğer sosyal medya platformlarında paylaşılabilecek en güzel ve resimli Mevlid Kandili mesajları...
Kandil mesajları burada! Mevlid Kandili mesajları, İslam aleminin bugün idrak edeceği mübarek günde güzel bir paylaşım aracı olacak. Yakınlarının ve dostlarının kandilini tebrik etmek isteyen vatandaşlar için en güzel resimli ve güzel Mevlid Kandili mesajlarını satfamızda derledik. İşte en güzel ve resimli Mevlid Kandili mesajları...
- Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
- Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.
- Allah'ın rahmeti bereketi sizinle olsun gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın, dualarınız kabul olsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
- Allah hepimize Efendimiz'in(sav) şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
- Tarihte bugün: Güneş'in Mekke'den doğduğu saptandı. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun....
Semanın kapılarının sonua kadar açılıp, rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede, düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun.
Bütün kainatı Hz. Muhammed için yaratan Allah'ım, bizleri de O'nun yüzü suyu hürmetine affet. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun...
Gül bahçesine girenler gül olmasa da, gül kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun. Hayırlı kandiller...