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  • 07.11.2019 22:30
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 22:32

resimli sözleri ve mesajları! En güzel, anlamlı cuma ve kandil mesajları burada yer alıyor

sözleri ve mesajları, 8 Kasım Cuma günü tüm İslam alemi tarafından idrak edilecek. İslam alemi için son derece önemli olan günde vatandaşların sevdiklerine, yakınlarına ve akrabalarına kandil ve cuma mesajı gönderebilmek için ve mesajları hakkında araştırmaları sürüyor. Sizin için birbirinden güzel ve anlamlı kandil ve nı sayfamızın içinde derledik. İşte en güzel cuma ve kandil mesajları...

Cuma ve Mevlid Kandili mesajları, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Müslümanlar son derece önemli olan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olarak bilinen bu önemli günü dualar ve ibadetlerle geçirecek. Bu mübarek güne özel en güzel cuma ve kandil mesajlarını sayfamızda derledik.

CUMA VE MEVLİD KANDİLİ RESİMLİ SÖZLERİ

Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Hayırlı Cumalar...

De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

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