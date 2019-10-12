Tel Abyad'ta havadan dağıtılan bildirilerde "Terör örgütü safında olanlar hemen teslim olun" çağrısı yapıldı.

Kürtçe bildirileri:

Arapça bildiri:





Havadan atılan bildirilerde şu ifadelere yer verildi:

Değerli Kürt ve Arap kardeşlerimiz;

"Yüzyıllardır bu bölgede dost ve kardeş gibi beraber bir yaşam sürüyoruz.

Ama PKK/KCK//PYD-YPG ve IŞİD terör örgütleri bize ve sizlere sonsuz zararlar verdi.

Öncelikli amacımız, güvenlik ve selametinizdir. Hayatınızı riske atıp sizlere sonsuz eziyet ve kötülük eden terör örgütleridir.

Amacımız, bölgeye barış, kardeşlik, huzur gelmesi ve çektiğiniz acıları sonlandırmaktır.

Boş vaatlerde bulunan teröristlerin oyunlarına gelmeyin.

Zorla silah altına alınıp örgüte katılanlar; silahlarınızı bırakın ve evinize dönün.

Teröristlerin mevzi ve örgüt merkezlerinden uzak durun.

Sizleri ve çocuklarınızı canlı kalkan olarak kullanmaya müsaade etmeyin.

Allah'ın izni ile bölgede barış, huzur ve bereket dolu bir geleceği beraber inşa edeceğiz.