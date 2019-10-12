Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.10.2019 16:24
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 16:36

Son dakika: , ’ta halka Kürtçe ve Arapça bildiri dağıttı: Teröristlerin oyununa gelmeyin

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Suriye Milli Ordusu (SMO) kapsamında Resulayn ve bölgelerinde Kürtçe ve Arapça bildiri dağıttı. Atılan bildirilerde sivil halka ateş altına alınan ve alınabilecek terör örgütlerinin mevzi ve merkezlerinden uzak durulması çağrısı yapıldı.

TSK Tel Abyad’ta halka bildiri attı!

'ta havadan dağıtılan bildirilerde "Terör örgütü safında olanlar hemen teslim olun" çağrısı yapıldı.

Kürtçe bildirileri:

Arapça bildiri:

Havadan atılan bildirilerde şu ifadelere yer verildi:

Değerli Kürt ve Arap kardeşlerimiz;

"Yüzyıllardır bu bölgede dost ve kardeş gibi beraber bir yaşam sürüyoruz.

Ama ///PYD- ve IŞİD terör örgütleri bize ve sizlere sonsuz zararlar verdi.

Öncelikli amacımız, güvenlik ve selametinizdir. Hayatınızı riske atıp sizlere sonsuz eziyet ve kötülük eden terör örgütleridir.

Amacımız, bölgeye barış, kardeşlik, huzur gelmesi ve çektiğiniz acıları sonlandırmaktır.

Boş vaatlerde bulunan teröristlerin oyunlarına gelmeyin.

Zorla silah altına alınıp örgüte katılanlar; silahlarınızı bırakın ve evinize dönün.

Teröristlerin mevzi ve örgüt merkezlerinden uzak durun.

Sizleri ve çocuklarınızı canlı kalkan olarak kullanmaya müsaade etmeyin.

Allah'ın izni ile bölgede barış, huzur ve bereket dolu bir geleceği beraber inşa edeceğiz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: TSK, Tel Abyad’ta halka Kürtçe ve Arapça bildiri dağıttı: Teröristlerin oyununa gelmeyin
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri