Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
RESULAYN KENT MERKEZİ KONTROL ALTINDA
Suriye Milli Ordusu, Resulayn şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi. Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik 9 Ekim tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi. Suriye Milli Ordusu güçlerinin 12 Ekim tarihi itibarıyla sabah saatlerinde Resulayn şehir merkezinde kontrolü sağladığı kaydedildi.
BAKANLIK DUYURDU
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı" ifadeleri kullanıldı.
18 KÖY PKK'DAN TEMİZLENDİ
Suriye Milli Ordusu Bariş Pınarı Harekatı Beyanı: Bu sabah milli ordu Rakka'nın kuzeydoğusunda operasyon başlattı ve 18 köyü kurtardı. Onlarca PKK lı öldürüldü.
Kurtarılan köyler:
(Nus Tel, Rajm İnva, Um Curn Elsavavin, Camus, Lezge, Elarida, Huveyran, Elvasta, Şokan, Eltervaziye, Elzeydi, Elnebhan, Elhalidiye, Elhuveyra Elkebir, Elhuveyra Elsagir, Elfilo, Elgacir ve Elgazil)
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