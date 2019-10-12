Türkiye Barış Pınarı Harekatı şehitlerini son yolculuğuna uğurladı

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nın ilk asker şehidi Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu 'nun (23) cenazesi, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Barış Pınarı Harekat alanında PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ahmet Topçu'nun cenazesi, dün akşam Ankara'ya getirildi. Vatani görevini yaptıktan sonra 2 yıldır sözleşmeli er olarak görev yapan şehit Ahmet Topçu için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

AĞABEYİNİN BERESİYLE KATILDI

Şehidin babası Fevzi, annesi Müslüme, kardeşi Mertcan ve diğer yakınları, taziyeleri kabul etti. Şehidin babaannesi Ayşe ve dedesi Ahmet Topçu da tekerlekli sandalye ile törende yer aldı. Şehidin kardeşi Mertcan Topçu da ağabeyinin komando beresi ile katıldı. Törende, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında top arabasına konuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakan Akar, şehidin babası Fevzi ve kardeşi Mertcan Topçu ile el ele tutuşarak cenazenin arkasından yürüdü. Şehidin cenazesi, Cebeci Şehitliğinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞEHİDİN KIZI EZGİ BEBEK: AĞLAMAYACAĞIM BUGÜN SENİN DÜĞÜNÜN BABA

Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Bebek (44), memleketi Kahramanmaraş'ta dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Bebek için Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip Ulu Cami'nde düzenlenen cenaze töreninde şehidin eşi Gülseren, kızı Ezgi Yağmur ve oğlu Samet Bebek ağlamayarak tabutun başından bir an ayrılmadı. Şehidin kızı Ezgi Bebek babasının tabutu başında, "Ağlamayacağım bugün senin düğünün baba" dedi.

Şehidin cenazesi kılınan namazın arından helallik alındıktan sona binlerce vatandaş tarafından uğurlandı. Şehit Hacı Bebek'in cenazesi Göksun ilçesi Kerpetenli Mezarlığı'nda toprağa verildi.





ŞEHİT BİLGEN'E SON VEDA

Suriye'nin Azez ilçesinde, Zeytindalı Harekat Bölgesi'ndeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in cenazesi, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bilgen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda törenin yapılacağı Osmanlı Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Nezaat Bilgen, babası Mustafa Bilgen, kardeşleri Ömer, Abdulkadir Bilgen ve Müjde Durup, caminin avlusunda kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.

Şehidin Eskişehir Jandarma Alay Komutanlığında sözleşmeli er olarak görev yapan kardeşi Ömer Bilgen, törene Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in kamuflajıyla katıldı.

Şehidin tabuduna sarılan anne Nezaat Bilgen, "Sana kurban olurum. Annem ben ölseydim. Yavrum, benim oğlum çok güçlüydü. Benim oğlum beni çok seviyordu. Benim oğlum sevdalı olmuştu. Oğlum, gitme." diyerek gözyaşı döktü.

Törene, şehidin yakınları ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir, Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, sivil ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bilgen'in cenazesi, İl Müftüsü Necati Akkuş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Bozüyük Asri Mezarlığı'na defnedildi.