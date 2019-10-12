Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.10.2019 09:36
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 09:42

Harekatı’nda ve leri sahaya iniyor

Afrin ve operasyonlarından tecrübeli Jandarma Özel Harekât () ve Polis Özel Harekât () leri operasyonun ilerleyen safhalarında sahaya inecek.

JÖH ve PÖH timleri sahaya iniyor

'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Harekâtı beklenenden daha hızlı ilerlerken, harekâtın büyük bir kısmının meskûn mahallerde icra edileceği belirtiliyor. Bu kapsamda Afrin ve operasyonlarından deneyimli Jandarma Özel Harekât () ve Polis Özel Harekât () leri operasyonun ilerleyen safhalarında sahaya inecek. Şehir içinde yapılacak operasyonların sivil zayiat olmaması için yavaş ilerleyeceği belirtilirken; cadde, sokak, mahalle ve bahçeler adım adım taranacak.

14 KÖY TERÖRDEN ARINDIRILDI
Resulayn ilçesinin batı kırsalındaki Tel Halef ve Asfar Neccar ile yakınlarındaki Halave köyü, teröristlerden kurtarıldı. Böylece teröristlerinden arındırılan köy sayısı 14'e yükseldi. SMO askerleri, köylerde güvenlik tedbirleri alarak arama tarama faaliyeti başlattı.

415 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
'ndan yapılan açıklamada "Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı." denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBarış Pınarı Harekatı’nda JÖH ve PÖH timleri sahaya iniyor
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri