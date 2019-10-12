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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn kontrol altına alındı! İşte ilk görüntüler

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı'nda Rasulayn kent merkezine ulaşıldığını belirtti. Gelen görüntülerde Suriye Milli Ordusu'nun Abdullah Öcalan posterlerini imha ettiği ve ABD'nin sözde terörle mücadele için YPG/ PKK'ya verdiği zırhlı aracın ele geçirildiği görülüyor.

12.10.2019 13:36 - Son Güncelleme: 12.10.2019 13:53
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn kontrol altına alındı! İşte ilk görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn kontrol altına alındı! İşte ilk görüntüler

RESULAYN KENT MERKEZİ KONTROL ALTINDA
Suriye Milli Ordusu, Resulayn şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi. Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik 9 Ekim tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn kontrol altına alındı! İşte ilk görüntüler

Suriye Milli Ordusu güçlerinin 12 Ekim tarihi itibarıyla sabah saatlerinde Resulayn şehir merkezinde kontrolü sağladığı kaydedildi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn kontrol altına alındı! İşte ilk görüntüler

18 KÖY PKK'DAN TEMİZLENDİ
Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı Beyanı: Bu sabah milli ordu Rakka'nın kuzeydoğusunda operasyon başlattı ve 18 köyü kurtardı. Onlarca PKK'lı öldürüldü.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn kontrol altına alındı! İşte ilk görüntüler

SURİYE MİLLİ ORDUSU YPG'NİN ELİNDEKİ ABD ZIRHLILARINI ELE GEÇİRDİ

Meskun mahal operasyonlarının başladığı Rasulayn'da terör örgütüne ait ABD zırhlı aracı ele geçirildi.

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