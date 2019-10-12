Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn kontrol altına alındı! İşte ilk görüntüler
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı'nda Rasulayn kent merkezine ulaşıldığını belirtti. Gelen görüntülerde Suriye Milli Ordusu'nun Abdullah Öcalan posterlerini imha ettiği ve ABD'nin sözde terörle mücadele için YPG/ PKK'ya verdiği zırhlı aracın ele geçirildiği görülüyor.
12.10.2019 13:36
- Son Güncelleme: 12.10.2019 13:53
SURİYE MİLLİ ORDUSU YPG'NİN ELİNDEKİ ABD ZIRHLILARINI ELE GEÇİRDİ
Meskun mahal operasyonlarının başladığı Rasulayn'da terör örgütüne ait ABD zırhlı aracı ele geçirildi.
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