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  • 12.10.2019 12:16
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 12:16

Son dakika: 'ndan sıcak görüntü! 'li teröristi böyle avladı

Son dakika haberine göre kapsamında Türk askerinin 'li bir teröristi vurduğu görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar...

Türk silahlı Kuvvetleri'nin, terör unsurlarının temizlenmesi için Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'nı tüz hızıyla devam ediyor. Son alınan bilgilere göre, 415 /'lı terörist öldürülürken, 18 köy teröristlerden temizlendi.

BOŞLUĞA BAKAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Harekat kapsamında öldürülen bir YPG'li teröristin ise vurulma anları ortaya çıktı. Görüntülerde bir evin çatısında boşluğa bakan YPG'li terörist Türk askeri tarafından öldürüldü.


3 YPG'Lİ TERÖRİST DAHA YAKALANDI
Milli Ordusu tarafından Rasulayn'da 3 YPG/PKK'lı terörist daha yakalandı.

Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken bölgeden sıcak haberler peş peşe geliyor. Son rakamlara göre öldürülen terörist sayısı 415 olurken, Suriye Millİ Ordusu 3 teröristi daha sağ olarak yakaladı.

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