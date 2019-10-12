Nene hatunların torunları Barış Pınarı Harekatı'nda görev almak için hazır

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim alan Jandarma Kadın Astsubay adayları, hem fiziksel hem de psikolojik olarak arazi şartlarına tam anlamıyla hazırlanıyorlar. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde kadın astsubayları yetiştirmek üzere görev yapan Jandarma Teğmen Özlem Gören, kadın astsubay adayları hakkında bilgiler verdi.
12.10.2019 10:01
- Son Güncelleme: 12.10.2019 10:11
Ankara'da bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim alan kadın astsubay öğrencileri bir yıllık eğitimin ardından göreve hazır vaziyete getiriliyor.
Erkek Astsubay adaylarıyla tüm eğitimlerini eşit olarak alan kadın astsubay adayları, teorik eğitimlerin yanı sıra sahada karşılaşacakları zorluklara da hazırlanıyor.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde kadın astsubayları yetiştirmek üzere görev yapan Jandarma Teğmen Özlem Gören, kadın astsubay adayları hakkında bilgiler verdi.
Kadın astsubay adaylarının eğitimlerde yaşadıkları zorluklara değinen Jandarma Teğmen Özlem Gören, "Akademiye ilk başladıklarında tıpkı erkek adaylar gibi intibak eğitimi döneminde sivil yaşamdan farklı bir ortama geldiklerinden dolayı bir takım zorluklar yaşayabiliyorlar.
Bu ilk alışma evresini atlattıktan sonra adaylarımızı fiziksel ve psikolojik açıdan güçlendirecek gerekli bütün eğitimler veriliyor.