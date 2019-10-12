Nene hatunların torunları Barış Pınarı Harekatı'nda görev almak için hazır

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim alan Jandarma Kadın Astsubay adayları, hem fiziksel hem de psikolojik olarak arazi şartlarına tam anlamıyla hazırlanıyorlar. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde kadın astsubayları yetiştirmek üzere görev yapan Jandarma Teğmen Özlem Gören, kadın astsubay adayları hakkında bilgiler verdi.

12.10.2019 10:01 - Son Güncelleme: 12.10.2019 10:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





