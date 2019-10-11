Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki üs bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki üs bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen ve Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda Bakan Akar, "Silah arkadaşlarımız, 11 Ekim'de Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki bir üs bölgemize PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında şehit oldu. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.