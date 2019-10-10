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  • 10.10.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 11:10

Terör sevici batı medyası iş başında! için kara propagandaya başladılar!

’nin ’nı başlatmasıyla birlikte bölgeye giden , Türkiye'nin sivilleri vurduğu yönünde algı operasyonuna başladı. Operasyonun karalanması için elinden geleni yapan CNN muhabiri, yalanlarına "Sivillerin yaşadığı bölgeler tehlike altında" diyerek devam ettirdi.

'nin düzenlediği , Amerika'nın ana gündem maddesi oldu.

ABD Başkanı 'ın azil sürecinin bile önüne geçen harekat, ülkedeki muhalifler tarafından sert bir dille eleştiriliyor.

Trump'ın "Fake News" olarak adlandırdığı , harekatın başlamasıyla birlikte anında bölgeye muhabirini gönderdi.

SİVİLLER TEHLİKEDE YALANI
Harekatın karalanması için elinden geleni yapan Amerikalı muhabir, sivillerin Türkiye'nin bombardımanından kaçtığını söyledi.

Operasyonun karalanması için elinden geleni yapan CNN muhabiri, yalanlarına "Sivillerin yaşadığı bölgeler tehlike altında" diyerek devam ettirdi.

AMERİKA'NIN BIRAKTIĞI RAKKA
Amerika'nın başlattığı bu kirli algı operasyonu, akıllara 'ya yönelik düzenlenen operasyonları getirdi.

Bilindiği üzere Amerikalıların düzenlediği operasyonda, Rakka'da 2 binden fazla sivil öldürülmüştü.

Bombardımanların ardından kent, yaşanmaz hale getirilmişti.

TÜRKİYE'NİN SİVİL HASSASİYETİ
Oysa Türkiye'nin düzenlediği harekatlar, büyük bir sivil hassasiyetiyle devam ediyor. Yaşam alanlarına hiçbir şekilde zarar verilmiyor.

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