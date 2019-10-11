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  • Son Güncelleme: 11.10.2019 17:59

MSB şehidini paylaştı!

’ndan yapılan açıklamada, “11 Ekim 2019 tarihinde /’li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur” denildi.

MSB şehidini paylaştı!

'ndan yapılan açıklamada, "11 Ekim 2019 tarihinde /'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklaması Bakanlığın resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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