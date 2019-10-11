MSB şehidini paylaştı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "11 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekat Bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek şehit olmuştur" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklaması Bakanlığın resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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