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  • Son Güncelleme: 11.10.2019 17:59

atı'nda acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

, ât bölgesinde /'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber!

, ât bölgesinde /'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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