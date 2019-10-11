Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.10.2019 10:44
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 10:56

Son dakika: Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Son dakika haberine göre, Türkiye Ermeni Patrikliği'nden yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Ermeni Patrikliği'nden yapılan açıklamada "Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri