Son dakika: Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye Ermeni Patrikliği'nden yapılan açıklamada "Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz" denildi.
Türkiye Ermeni Patrikliği'nden yapılan açıklamada "Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz" denildi.
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