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  • 10.10.2019 11:50
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 11:56

" sivilleri vuruyor" diyen 'e operasyon! Evinden aldılar!

’nin ’na başlamasının ardından “ sivilleri vuruyor” paylaşımı yapan gazetesinin sorumlusu sabaha karşı evinden alınarak emniyete götürüldü.

TSK sivilleri vuruyor diyen BirGün'e operasyon! Evinden aldılar!

gazetesinin sorumlusu , gazetenin sosyal medya hesabında yaptığı ile ilgili paylaşımıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanlara ilişkin emniyet birimlerince yapılan çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kapsamda Birgün gazetesinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara ilişkin gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir hakkında ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek'' suçundan gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Demir'i gözaltına aldı. Demir'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

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