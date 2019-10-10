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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 11:59

Son dakika: ve 'e 'den hapis

Son dakika haberine göre , eski Yargıtay üyesi ile eski Danıştay üyesi 'e üyeliğinden verilen hapis cezalarını onadı.

Ahmet Kütük ve Mehmet Çelik'e FETÖ'den hapis!

'nün yüksek yargı yapılanmasına yönelik ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde hakim karşısına çıkan ve örgütün Yargıtay'daki "grup sorumlusu abi"lerinden olduğu belirlenen eski Yargıtay üyesi hakkında, 7 Şubat 2019'daki duruşmada karar verildi. Mahkeme heyeti, Kütük'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Eski Danıştay üyesi ise 17 Nisan'daki karar duruşmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti. Örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u da kullanmadığını öne süren Çelik, yargılamanın "tiyatro" olduğunu ileri sürdü.

Tanık beyanlarının da zorla alındığını savunan Çelik, "Böyle bir örgüt yok, ben de örgüt üyesi, terörist değilim." dedi.

Mahkeme heyeti, eski Danıştay üyesi Çelik'e, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Çelik'in cezasında, yargılamadaki davranışları dikkate alınarak, indirim uygulanmadı.

Temyiz üzerine her iki karar, 'na taşındı. Dosyaları inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Kütük ile Çelik'e verilen hapis cezalarını onadı.

SUÇLAMALAR
Esas hakkındaki mütalaada, Ahmet Kütük'ün, örgütsel faaliyet kapsamında, Yargıtayın hukuk daireleri sorumlusu eski üye Ali Akın'ın bir altında bulunan ve talimatları diğer üyelere ulaştırması için ilettiği "grup sorumlusu abi"lerden olduğu belirtildi.

Örgütün haberleşme amaçlı dağıttığı tabletlerin güncellenmesi, takip edilecek dosyalarla ilgili koordinasyonun sağlanması gibi görevleri yürüttüğü de tespit edilen Ahmet Kütük'ün ayrıca dava takip biriminde çalıştığı, Yargıtay içinde örgütsel taktik belirlenmesinde önemli rol oynadığı belirlendi.

ByLock'u etkin kullanan sanığın yazışmalarına da yer verilen mütalaada, sanığın diğer yargı mensuplarıyla Ankara'daki bir ankesörlü telefondan ardışık arandığına ilişkin kayıtlar da yer aldı.

Eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik'in ise terör örgütünün içinde olduğu ve toplantılarına katıldığı aktarıldı.

Dost ve menfi tespitler yaptığı, FETÖ'nün talimatıyla Danıştay üyesi seçildiği belirlenen Çelik'in, teftişte görevliyken hakim ve savcılara baskıda bulunduğu, Danıştay'da bazı kararlara muhalif kalan üyelerle tartıştığı, baktığı bazı dosyalarda örgüt talimatıyla karar verdiği ve ByLock kullandığı da tespit edildi.

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