Alman siyasetçiden tarihi Suriye itirafı: Keşke Türkleri dinleseydik

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğini ve askeri operasyon yapacağını açıklaması, terör sevicileri panikletti. Alman siyasileri, PKK'nın yok olacağı korkusuyla birbirinden saçma açıklamalarda bulunurken, en aklıbaşında yorum, Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den geldi. Gabriel, Suriye konusunda hataların Obama döneminde başladığını belirterek, Türkiye'ye hak verdi.

TÜRKİYE İZİN VERMEZ

Gabriel, "Obama, ABD askerlerini çekip orada oluşan boşluğu doldurmak için YPG ile işbirliği yaptı. Obama tüm yalanlamalara rağmen Suriye'nin kuzeyini PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin kontrol edeceğini tabii ki biliyordu. Türkiye'nin hiçbir zaman Suriye sınırında bir PKK devleti kurulmasına izin vermeyeceğini tüm tarafların biliyor olması gerekirdi" diye konuştu.



KEŞKE TÜRKLERİ DİNLESEYDİK

Oluşan boşluğa PKK/YPG'nin yerleşmesine Türkiye'nin asla müsaade etmeyeceğini vurgulayan Gabriel, "Türkiye o nedenle 2018'de Afrin'e girdi" dedi. Avrupa Birliği'ni sessiz kalmakla suçlayan Gabriel, "Esad'ın kendi halkına bomba yağdırmaması için Türkiye'nin önerdiği uçuşa yasak bölge oluşturulması bile, Almanya'nın da aralarında olduğu birçok ülke tarafından reddedildi. Geriye dönüp bakıldığında, bu bir hataydı" dedi.