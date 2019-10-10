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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 12:55

'de tarihi hata! Harekat alanını göstereyim derken...

'nin 'nı başlatmasının ardından haberlerin tek gündemi Fırat'ın doğusuna yapılan operasyon oldu. Harekatın detaylarını ekranlara taşımaya çalışan ise tarihi bir hata yaptı. Harekat alanını gösteren haritayı yansıtan FOX TV, şehirlerin yerlerini yanlış yazınca da gündem oldu. Fox'un hatasını tiye alan sosyal medya kullanıcıları, "İyi, Türkiye'nin adını doğru yazmışlar" yorumları yaptı.

Cumhuriyeti tarihinin en kritik harekatlarından biri olan ve ABD ile gerilimi zirveye çıkaran , 'deki teröristlerin temizlenmesi ve oluşturulması için şanlı Türk ordusu tarafından dün resmen başlatıldı.

Dostu ve düşmanı açıkça belli eden bu harekat sonrası, ajanslar ve haber kanallarının tek gündemi oldu.

FOX ŞEHİRLERİ KARIŞTIRDI
Harekatı seyircisine duyuran haber bültenlerinden biri olan Fox Ana Haber Bülteni, 'ın sunumuyla ekranlara geldi. Haberde, Portakal'ın arkasındaki ekrana harekat alanını gösteren bir harita yansıtıldı.

Harita üzerinde ile 'nın yerleri yanlış yazıldı.

Fox'un hatasını tiye alan kullanıcıları, "İyi, Türkiye'nin adını doğru yazmışlar" yorumları yaptı.

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