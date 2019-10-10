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  • 10.10.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 09:32

tepelerine bindi, paniğe kapıldı! Yeni cephe açmaya çalıştılar!

'nin 'nın başlaması ile paniğe kapılan hain terör örgütü , farklı cepheler açma çabasıyla bölgesinde Milli Ordusu'na yönelik saldırılar düzenlemeye başladı. Teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ile Azez’de 7 köy ve SMO mevzilerini hedef aldı.

Türkiye tepelerine bindi, YPG paniğe kapıldı! Yeni cephe açmaya çalıştılar!

'nin 'nın başlatmasının ardından paniğe kapılan terör örgütü /, cephe hatlarında Milli Ordusu (SMO) mevzilerine saldırdı.

FARKLI CEPHELER AÇMA ÇABASI
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde farklı cepheler açmaya çalışıyor.

Teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçesinin Diklabaş, Hazvan köyleri ile Azez'in Mare, Kel Cibrin, Kefer Haşir, Malikiye, Meranaz köylerindeki SMO mevzilerini hedef aldı.

YPG/PKK'lılar, ayrıca ilçesinden sızma girişiminde bulundu.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANDI
SMO savaşçılarının teröristlere karşılık vermesi üzerine yaklaşık 2 saat şiddetli lar yaşandı. Çatışmalar sırasında Türkiye Silahlı Kuvvetleri (), Tel Rıfat ve çevresindeki teröristlerin mevzilerini topçu atışlarıyla vurdu.

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