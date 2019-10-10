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  • 10.10.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 09:22

Harekatı 'li Evanjelistleri çıldırttı! Başkan Erdoğan'a saldırdı!

sınırlarını tehdit eden terör örgütü 'ye karşı düzenlediği harekatıyla hainlerin tepesine bomba yağdırdı. Başlatılan Barış Pınarı Harekatı ’li Evanjelikleri çıldırttı. "İkinci devleti projesi çöktü" itirafının ardından Evanjelik lider , Türkiye’yi ve Trump’ı hedef alan bir kara propagandaya imza attı.

Barış Pınarı Harekatı ABD'li Evanjelistleri çıldırttı!

'nin, 'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütü /'yi hedef alan "" operasyonuna son olarak Evanjeliklerden de tepki geldi. Evanjelik tepkinin, Suriye'nin kuzeyinde "İkinci devleti kurma" hayalinin suya düştüğü itirafından hemen sonra gelmesi dikkat çekti. 'un haberine göre evanjelik Hristiyanların önde gelen isimlerinden , Başkan 'ın Suriye'den asker çekilmesi planına sert eleştiriler yönelterek, "Trump Tanrı'nın desteğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya" dedi. Evanjelik Hristiyanlar, Başkanı Donald Trump'ın en önemli destekçi kitlesini oluşturmaları ve İsrail'in Ortadoğu'da yürüttüğü işgal ve ilhak politikasına destekleriyle biliniyor.

ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Trump'a bir dönem verdiği yoğun destekle tanınan ve televizyonlarda yaptığı siyasi yorumlarla Evanjelistlerin ülkedeki en önemli temsilcileri arasında yer alan Robertson, İsrail ve ABD'nin bölgedeki planlarına set çeken Cumhurbaşkanı 'a skandal ifadelerle saldırmaktan geri durmadı. Trump'ı Suriye'deki ABD destekli terör yapısına "ihanet" ile suçlayan ve "dehşete düştüğünü" söyleyen Robertson, "Onun (Erdoğan) için ABD'nin müttefiki demek saçmalık, o kendisi için var" ifadesiyle adeta düşmanca bir tavır takındı.

KARA PROPAGANDA
Ülkede, Hristiyan Yayın Şebekesini (CBN) kuran Pat Robertson, bu son yorumları televizyon kanalındaki kendi özel programında dile getirdi. ABD Başkanı'nın şimdi de "Hristiyanların ve Kürtlerin Türkler tarafından katledilmesine izin verdiğini" sözleriyle Türkiye karşıtı kara propagandaya imza attı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Evanjelik Hristiyan kitlenin önde gelen isimlerinden.

PROJE DEVLET HEDEFİ ÇÖKTÜ
Hafta başında Amerikan Newsweek dergisine konuşan, adı açıklanmayan, üst düzey bir ulusal güvenlik yetkilisi, "Dürüst olmak gerekirse, ABD için Türkiye, Suriye ve Irak boyunca bir Kürt devletini desteklemek daha iyi olurdu. Bu bölgede ikinci İsrail olurdu" itirafında bulunmuştu. Üst düzey yetkilinin açıklaması, Türkiye sınırı boyunca kurgulanan proje devlet hedefini ortaya koymuştu.

TERÖR DEVLETİ İSRAİL'İ KORKU SARDI
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleyeceğinin kesinleşmesi İsrail'de korkuya neden olmuştu. İsrailli gazeteci Barak Ravid, ABD'nin bölgeden çekilmesinin, İsrail'in Suriye'deki operasyonlarına darbe vuracağını belirtirken, İsrail'de Türkiye karşıtı görüşleriyle bilinen aşırı sağ siyasetçi de Twitter hesabından terör örgütü PKK/YPG'ye "Türkiye karşısında dualarımız sizinle" mesajını göndermişti.

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