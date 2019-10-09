Türkiye Fırat'ın doğusunda kurulmak istenen terör koridoruna ölümcül darbeyi vuracak olan Barış Pınarı Harekatı'nı Başkan Erdoğan'ın emri ile başlattı.

Harekatın başlamasının ardından PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin "işgal" yalanının ardından sol basın da algı oyununa başladı.

Operasyonun ardından YPG'li teröristler, "siviller vuruluyor" yalanını ortaya attı.

TERÖRÜN SÖZCÜSÜ BİRGÜN GAZETESİ

Türkiye'nin operasyonunu karalamak isteyen BirGün Gazetesi, terör sözcülüğüne soyunarak bu yalanları okuyucularına servis etti.

SOL HABER DİYANET'İ HEDEF ALDI

Sol Haber ise Diyanet'i hedef aldı. Barış Pınarı Harekatı'na destek için camilerde Fetih Suresi okunacak olması "Diyanet de savaşa girdi" başlığıyla servis etti.

CUMHURİYET GAZETESİ TERÖRÜN SESİNİ DUYURDU

Cumhuryet Gaztesi de Terör örgütü YPG/PKK'nın suriye uzantısı olan SDG'nin ABD'ye yaptığı çağrıyı okurlarına servis etti.

T24 DE GERİ KALMADI

T24 haber sitesi de Almanya ve Avrupa Birliği'nin operasyondan duyduğu rahatsızlığı okuyucularına servis etmekte geri kalmadı.