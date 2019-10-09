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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 19:28

başladı! İhanet medyası yine terörün sesi oldu...

Fırat’ın doğusunda kurulmak istenen terör koridoruna ölümcül darbeyi vuracak olan ’nı Başkan Erdoğan’ın emri ile başlattı. Operasyonun başlamasının ardından sol basın terör örgütünün sözcülüğüne soyundu. Terör örgütünün "siviller vuruluyor" yalanıyla birlkte başlayan algı oyunları BirGün Gazetesi, , ve üzerinden servis edilmeye başlandı.

İhanet medyası yine terörün sesi oldu!

Fırat'ın doğusunda kurulmak istenen terör koridoruna ölümcül darbeyi vuracak olan 'nı Başkan Erdoğan'ın emri ile başlattı.

Harekatın başlamasının ardından 'nın siyasi uzantısı 'nin "işgal" yalanının ardından sol basın da algı oyununa başladı.

Operasyonun ardından 'li teröristler, "siviller vuruluyor" yalanını ortaya attı.

TERÖRÜN SÖZCÜSÜ BİRGÜN GAZETESİ
Türkiye'nin operasyonunu karalamak isteyen BirGün Gazetesi, terör sözcülüğüne soyunarak bu yalanları okuyucularına servis etti.

SOL HABER DİYANET'İ HEDEF ALDI
ise 'i hedef aldı. Barış Pınarı Harekatı'na destek için camilerde Fetih Suresi okunacak olması "Diyanet de savaşa girdi" başlığıyla servis etti.

CUMHURİYET GAZETESİ TERÖRÜN SESİNİ DUYURDU
Cumhuryet Gaztesi de Terör örgütü YPG/PKK'nın suriye uzantısı olan SDG'nin ABD'ye yaptığı çağrıyı okurlarına servis etti.

T24 DE GERİ KALMADI
haber sitesi de ve Avrupa Birliği'nin operasyondan duyduğu rahatsızlığı okuyucularına servis etmekte geri kalmadı.

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