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  • Son Güncelleme: 11.10.2019 02:13

Son dakika: 'nda 1 asker şehit oldu

'nda /'lı teröristlerle çıkan da 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, ile milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

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