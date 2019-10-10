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’nin ’de başlattığı ’na futbol dünyasından destek yağdı

, kulüpleri ve futbolcular, hesaplarından destek mesajları yayınladı. Mesajlarda “ sunun yanında” hasthag’i kullanıldı.

Türkiye tek yürek
dün Başkan 'ın talimatıyla 'de için düğmeye bastı... Harekata futbol dünyasından çok büyük bir destek geldi.




, tüm kulüpleri ve futbolcular hesapları üzerinden mesajlar yayınladı. Mesajlarda " sunun yanında" hasthag'i kullanıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Twitter üzerinden yayınladığı mesajda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize vatanımızın güvenliğini sağlamak, terör tehdidini bertaraf etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda muvaffakiyetler dileriz" ifadesini kullandı.




Tek yürek olan ve Süper Lig kulüpleri, Barış Pınarı Harekatı'na yayınladıkları mesajlarla destek verdi.








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