Türk Silahlı Kuvvetleri dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Suriye'de Barış Pınarı Harekatı için düğmeye bastı... Harekata futbol dünyasından çok büyük bir destek geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu, tüm Süper Lig kulüpleri ve futbolcular sosyal medya hesapları üzerinden mesajlar yayınladı. Mesajlarda "Türk Milleti ordusunun yanında" hasthag'i kullanıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Twitter üzerinden yayınladığı mesajda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize vatanımızın güvenliğini sağlamak, terör tehdidini bertaraf etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda muvaffakiyetler dileriz" ifadesini kullandı.
Tek yürek olan TFF ve Süper Lig kulüpleri, Barış Pınarı Harekatı'na yayınladıkları mesajlarla destek verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, tüm Süper Lig kulüpleri ve futbolcular sosyal medya hesapları üzerinden mesajlar yayınladı. Mesajlarda "Türk Milleti ordusunun yanında" hasthag'i kullanıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Twitter üzerinden yayınladığı mesajda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize vatanımızın güvenliğini sağlamak, terör tehdidini bertaraf etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda muvaffakiyetler dileriz" ifadesini kullandı.
Tek yürek olan TFF ve Süper Lig kulüpleri, Barış Pınarı Harekatı'na yayınladıkları mesajlarla destek verdi.
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