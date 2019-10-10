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  • 10.10.2019 14:22
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 14:45

'ye atıldı! Yaralananlar var!

'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Hain terör örgütü , Şanlıurfa 'ye attı. Mermi ilçe merkezine düştü. Olayda yaralananların olduğu bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, sınırın diğer tarafında üyelerince ateşlenen havanlardan biri Şanlıurfa'nın ilçesinde bir eve isabet etmişti.

2.TAVAN TOPU DÜŞTÜ!
İlk havan topu bir evin çatısına isabet ederken, ikincisinin ise bir evin bahçesine düştüğü bildirildi. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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