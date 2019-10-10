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  • Son Güncelleme: 11.10.2019 03:20

Son dakika: ’nin ilçesi açıklarında | , Kandilli Rasathanesi son depremler

’nde ’nin ilçesi açıklarında saat 02:55’te 4.3 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen deprem 4.5 büyüklüğünde yerin 10.9 km derinliğinde gerçekleşti.

Çanakkale'de korkutan deprem
'nde 'nin ilçesi açıklarında saat 02:55'te 4.3 büyüklüğünde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre 02:55'te meydana gelen deprem 4.5 büyüklüğünde yerin 10.9 km derinliğinde gerçekleşti.





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