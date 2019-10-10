Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 02:55'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre 02:55'te meydana gelen deprem 4.5 büyüklüğünde yerin 10.9 km derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre 02:55'te meydana gelen deprem 4.5 büyüklüğünde yerin 10.9 km derinliğinde gerçekleşti.
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