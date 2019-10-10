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  • Son Güncelleme: 11.10.2019 00:11

Son dakika: Resulayn’da teröristler silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçtı

’nce () Fırat’ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan ’’ planlandığı gibi devam ederken, Rasulayn’da bağlı askerlerinden kaçan teröristlerden geriye kalan silah ve mühimmatlar görüntülendi. Tümendeki SMO askeri, 2’nci Tabur 2’nci Tümen olarak, /PYD/YPG’li teröristlerin kaçarken geride bıraktığı silah, mühimmatlar ve askeri malzemeleri paylaştı.

ve Suriye Milli Ordusu'nun birlikte yürüttüğü , etkin şekilde devam ederken, teröristler de çatışma bölgelerinde yer yer silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçıyor. 174 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta, bu teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesi içindeki Rasulayn'da teröristlerle mücadele eden bağlı 'ne bağlı özel kuvvetlerden kaçan teröristlerden geriye kalan silah ve mühimmatlar görüntülendi. Suriye Milli bağlı bir asker, bugünün tarihini vererek konuştuğu görüntülerde, ele geçirilen silah ve mühimmatları gösteriyor. Söz konusu asker, yere serilen silah ve mühimmatları işaret ederken, Arapça olarak "2. Tabur 2. Tümen olarak 'dan ele geçirdiğimiz silah ve mühimmatlar" ifadesini kullanıyor.

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