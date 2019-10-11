Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği operasyon, finansın tetikçilerini harekete geçirdi. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) talimat almışçasına alelacele bir açıklama yaparak operasyonun ekonomik riskleri olduğunu iddia etti. Ancak bu tavır şaşırtmadı. Geçen yıl Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin başlattığı finansal saldırı sonrası kredi derecelendirme şirketleri devreye girmişti. Trump'ı izleyen derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody's de peşpeşe Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü.
HAREKATA TAM DESTEK
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na iş dünyasından tam destek geldi:
RİFAT HİSARCIKLIOĞLU/TOBB BAŞKANI: Rabb'im, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Sefer bizden, zafer Allah'tan.
ŞEKİB AVDAGİÇ/İTO BAŞKANI: İş dünyamız tüm gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanındadır, arkasındadır.
GÜRSEL BARAN/ ATO BAŞKANI: Barış Pınarı Harekatı, ülkemiz ve milletimize kurulmaya çalışılan oyunların bozulması, bölgeye barış ve güvenliğin getirilmesi için başlatıldı.
HAREKATA TAM DESTEK
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na iş dünyasından tam destek geldi:
RİFAT HİSARCIKLIOĞLU/TOBB BAŞKANI: Rabb'im, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Sefer bizden, zafer Allah'tan.
ŞEKİB AVDAGİÇ/İTO BAŞKANI: İş dünyamız tüm gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanındadır, arkasındadır.
GÜRSEL BARAN/ ATO BAŞKANI: Barış Pınarı Harekatı, ülkemiz ve milletimize kurulmaya çalışılan oyunların bozulması, bölgeye barış ve güvenliğin getirilmesi için başlatıldı.
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