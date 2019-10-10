Mardin'den acı haber: 2 sivil şehit 24 yaralı

Mardin Valiliği: Suriye'nin Kamışlı kentinden Nusaybin ilçemize teröristler tarafından yapılan saldırılar sonucu 2 vatandaşımız şehit oldu, 24 vatandaşımız yaralandı.
Detaylar Geliyor...
Mardin Valiliği: Suriye'nin Kamışlı kentinden Nusaybin ilçemize teröristler tarafından yapılan saldırılar sonucu 2 vatandaşımız şehit oldu, 24 vatandaşımız yaralandı.
Detaylar Geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.