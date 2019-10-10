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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 21:28

Terör örgütü yandaşları kar propaganda peşinde! teröristlerinin yalanları bir bir ortaya çıkıyor

'nin güney sınırında 'nın başlamasıyla terör örgütüne yakın hesaplarının harekata karşı manipülasyon ve dezenformasyon girişimleri bir bir ortaya çıkarıyor. Örgüte yakın hesaplar, dünya genelindeki savaşlardan tarihteki katliam fotoğraflarına kadar farklı görüntüleri harekatta çekilmiş gibi çarpıtmaya çalıştı. Sosyal medyada, 'de yanan bir tankın fotoğrafına Türk bayrağı ekleyerek bilgi kirliliği oluşturulmak istendi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, terör örgütüne yakın hesapların sosyal medyada kalkıştığı manipülasyon ve dezenformasyon girişimleri gözler önüne serildi.

Sosyal medyadaki terör örgütü yanlısı hesaplar, Suriye iç savaşındaki Esed rejiminin saldırılarının, Yemen ve Gazze'den yansıyan fotoğraf karelerinin yanı sıra tarihteki katliamlardan görüntüleri, Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş gibi aktarmaya çalıştı.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından dakikalar sonra tarihteki katliamlardan fotoğraflar kullanan bir sosyal medya hesabı, söz konusu karelerin Türkiye'nin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında çekildiğini öne sürdü.

Sosyal medyada, "Türkiye'nin önceden yaptığı bu. Yeniden yapmayacağını mı düşünüyorsunuz?" şeklinde yer alan paylaşıma, 90'lı yıllardaki Hocalı Katliamı'na ait fotoğraf eklendi.

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