Meral Akşener, IMF ile yaptıkları gizli görüşmeyi örtbas etmek için AK Parti'yi suçladı!

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti ve CHP'nin Ankara'daki bir otelde IMF yetkilileri ile yaptığı gizli kapaklı görüşme gündeme en tartışılan konu olurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konunun üstünü kapatmak için AK Parti'yi suçladı.

FOX TV'de yayınlanan ve İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti'yi IMF ile görüşmekle suçladı.

PARTİSİNİN IMF İLE GİZLİ GÖRÜŞMESİNİ ÖRTBAS ETMEK İÇİN AK PARTİYİ SUÇLADI

Akşener, "AK Parti ve Sayın Erdoğan'ı, o iltihatları tanıyorsam kesinlikle IMF ile el altından bir görüşmeleri var demektir" ifadelerini kullandı.

Akşener'in bu açıklamaları sonrasında akıllara 'Madem IMF ile görüşmek kötü bir şey siz neden görüştünüz?' sorusunu getirdi.

CHP İLE İYİ PARTİ GİZLİCE GÖRÜŞME YAPMIŞTI!

Hükümeti her defasında IMF ile anlaştı ithamlarıyla suçlayan İYİ Parti ve CHP, Ankara Hilton Otel'de IMF yetkilileriyle gizlice görüşmüştü. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, dikkat çekmemek için farklı kapılardan giriş yapmıştı.

Yapılan bu görüşme Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilmemiş, tartışma konusu haline gelince de rutin bir görüşme açıklaması yapılmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, IMF ile gizlice buluşan CHP ve İyi Parti'yi topa tutmuş, "Niye otel odasında görüşüyorsunuz. Kimden neyi kaçırıyorsunuz. Bu milletin kimliğine yakışan şeyler değil" ifadelerini kullanmıştı.

Gizli görüşme açığa çıktıktan sonra AK Parti çok sert tepki göstermişti. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "IMF sadece ekonomik konularda tavsiyelerde bulunan bir kuruluş değildir. küresel finans kapitalizminin önemli siyasal kurumlardan birisidir. son söyleyeceğimi en başta söyleyeceğim.Birileri istese de istemese de Türkiye IMF'ye muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'NİN EKONOMİ ELEŞTİRİLERİNE IMF Mİ DANIŞMANLIK YAPIYOR?

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Burada enterasan olan şu; her gün 'Bu hükümet eninde sonunda IMF'ye gidecek' diye eleştiride bulunuyorlar, ondan sonra da gidip saklı bir şekilde IMF yetkilileri ile görüşüyorlar. Burada çifte standart var. Bir de kendileri açısından yine tutarsız bir durum var. Garip olan da CHP'nin ekonomi ile ilgili eleştirilerine IMF yetkilileri mi danışmanlık yapıyor, CHP'liler mi IMF'ye danışmanlık yapıyor, hatlar karışmış durumda" diye sormuştu.