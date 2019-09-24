IMF ile gizli buluşan İYİ Parti'den pişkin savunma!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin IMF heyeti ile görüşmesiyle ilgili, açıklamalarda bulundu.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İYİ Partili Türkkan, CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin IMF heyeti ile görüşmesinin hatırlatılması üzerine, "Sayın Durmuş Yılmaz ve Faik Öztrak gizli olan hiçbir şeyi yapmayıp belli olan, rezervasyonu yapılan dışarıda bir otelde bir görüşme yapmışlar. IMF ile kapalı kapılar ardında yapılan esas anlaşmayı gölgelemek amacıyla yapılan bir feveran olarak değerlendiriyorum, bu Sayın Öztrak ve Sayın Durmuş Yılmaz'ın görüşmelerinin bu kadar dillendirilmesini" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hükümeti 'IMF ile anlaştı' iddialarıyla suçlayan muhalefet partilerinin milletvekillerinin gizlice IMF yetkilileriyle buluştuğu ortaya çıktı.

Ankara Hilton Otel'de yapılan toplantıya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın dikkat çekmemek için farklı kapılardan giriş yaptığı görüldü.

IMF Türkiye Temsilciliği görevini devralan Ben Kemalson ile gizli toplantı yapmak üzere iki ismi özel bir odaya alıyor.

IMF heyetinin görüşme programları önceden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilirken, Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz ile yapılan görüşme bildirilmedi.

HÜKÜMET ALEYHİNE ALGI OPERASYONU!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İyi Partili Durmuş Yılmaz ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Refet Gürkaynak'ın IMF'yle kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ekonomisi aleyhine algı operasyonu yaptığı iddia ediliyor.