IMF sizi hakikaten muhatap alacaksa gelsin makamınızda ziyaret etsin. Niye otel odasında görüşüyorsunuz. Kimden neyi kaçırıyorsunuz. Bu milletin kimliğine yakışan şeyler değil.
S-400 Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Slovakya'da var. Onlar da NATO ülkesi. Bunlarda oluyor da Türkiye'de niye olmasın. Stratejik ortak değil miyiz?
Millet İttifakı'nın yöneticileri, IMF heyetiyle otelden çıkarken böyle görüntülenmişti.
ERDOĞAN'DAN DEPREM SPEKÜLATÖRLERİNE SERT TEPKİ: DENSİZLERE İNANMAYIN
Başkan Erdoğan, ABD dönüşü İstanbul'da deprem brifingi aldı. "Köprüleri kullanmayın" diye tweet atan kadına sert çıktı:
Bir kadın 'Köprülerin halatları kopmuş' diyor. Böyle densizlik yapanlar da var. Asla inanmayın.
STRATEJİK MESAJ!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu için gittiği ABD'den dönmeden önce, Fox News televizyonuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu:
S-400 olayı Türkiye-ABD ilişkilerini bozmamalı. Buna bizim ihtiyacımız var. S-400 Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Slovakya'da var. Onlar da NATO ülkesi. Onlarda olunca oluyor da Türkiye gibi bir ülkede olunca niye olmasın?"
Stratejik ortak olarak bakıldığında ne Rusya ne İran NATO ülkesi. Biz NATO'da ABD ile beraberiz. NATO içerisindeki birlikteliğimiz herhalde bir şeyler anlatıyor olmalı. NATO içindeki bu stratejik ortaklığımızın diğer alanlara da yansımasını bekliyoruz.
F-35'de biz müşteri değiliz, ortağız, oradaki 9 ülkeden biriyiz. Şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Türkiye'ye verilmesinden vazgeçilen uçak için bu sistemin kaybı 7 milyon dolardır.
PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri Batı'da cirit atıyor. Aynı şekilde Amerika'da cirit atıyor. FETÖ'nun başı Pensilvanya'da 400 dönüm araziden, dünyadaki 150-160 ülkeyi idare ediyor.
Bunların bütün belgelerini gönderiyoruz ne yazık ki hala ABD bize kalkıp da 'tamam gönderiyoruz' demiyor. FETÖ şu anda ABD'de charter school'lar vasıtasıyla senede 750 milyon dolar gelir elde ediyor. Bunlar bizim istihbarat bilgilerimiz. Buna karşı bir adım atıldı mı?
S-400 Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Slovakya'da var. Onlar da NATO ülkesi. Bunlarda oluyor da Türkiye'de niye olmasın. Stratejik ortak değil miyiz?
Millet İttifakı'nın yöneticileri, IMF heyetiyle otelden çıkarken böyle görüntülenmişti.
ERDOĞAN'DAN DEPREM SPEKÜLATÖRLERİNE SERT TEPKİ: DENSİZLERE İNANMAYIN
Başkan Erdoğan, ABD dönüşü İstanbul'da deprem brifingi aldı. "Köprüleri kullanmayın" diye tweet atan kadına sert çıktı:
Bir kadın 'Köprülerin halatları kopmuş' diyor. Böyle densizlik yapanlar da var. Asla inanmayın.
STRATEJİK MESAJ!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu için gittiği ABD'den dönmeden önce, Fox News televizyonuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu:
S-400 olayı Türkiye-ABD ilişkilerini bozmamalı. Buna bizim ihtiyacımız var. S-400 Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Slovakya'da var. Onlar da NATO ülkesi. Onlarda olunca oluyor da Türkiye gibi bir ülkede olunca niye olmasın?"
Stratejik ortak olarak bakıldığında ne Rusya ne İran NATO ülkesi. Biz NATO'da ABD ile beraberiz. NATO içerisindeki birlikteliğimiz herhalde bir şeyler anlatıyor olmalı. NATO içindeki bu stratejik ortaklığımızın diğer alanlara da yansımasını bekliyoruz.
F-35'de biz müşteri değiliz, ortağız, oradaki 9 ülkeden biriyiz. Şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Türkiye'ye verilmesinden vazgeçilen uçak için bu sistemin kaybı 7 milyon dolardır.
PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri Batı'da cirit atıyor. Aynı şekilde Amerika'da cirit atıyor. FETÖ'nun başı Pensilvanya'da 400 dönüm araziden, dünyadaki 150-160 ülkeyi idare ediyor.
Bunların bütün belgelerini gönderiyoruz ne yazık ki hala ABD bize kalkıp da 'tamam gönderiyoruz' demiyor. FETÖ şu anda ABD'de charter school'lar vasıtasıyla senede 750 milyon dolar gelir elde ediyor. Bunlar bizim istihbarat bilgilerimiz. Buna karşı bir adım atıldı mı?
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