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  • 04.10.2019 11:52
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 12:03

i yenen pilotu göklere yeniden döndü! Annesine bile söylemedi

’nın () kadın pilotlarından , yaklaşık 10 ay süren meme iyle mücadelesini zafere dönüştürerek göklere yeniden döndü. 55 yaşındaki annesine de aynı teşhis konulurken, anne ve kız beraber kanseri yendi. 16 kemoterapi ve 33 radyoterapi seansı atlatan THY pilotu Bilge Derin, “Zor bir süreçti. Ama asla pes etmedim. Dedim ki kendi kendime başladığın tüm yolculukları tamamladın, bu yolculuğu da başarıyla tamamlayacaksın. Belime kadar inen saçlarım artık yok ama şimdi kısa saçlarımla daha mutlu ve özgürüm” dedi.

Türk Hava Yolları, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında kanseri yenen kadın pilotlarından Bilge Derin'in ve annesinin zaferle taçlanan mücadelesini sosyal medya hesaplarında ve dergisinde paylaştı. Şu an 33 yaşında olan ve THY'de ikinci pilot olarak görev yapan Bilge Derin'e 2017 yılının Eylül ayında meme kanseri teşhisi konuldu. Pilot olmadan önce de hava trafik kontrolörlüğü yapan Derin, hastalığını araştırırken 55 yaşındaki annesine de aynı teşhisin konulduğu haberini aldı. Hastalığını en yakın arkadaşı dışında kimseyle paylaşmayan Bilge Derin, annesine de üzülmemesi için hastalığını söylemedi. Uçuşlarına ara vermek zorunda kalan Bilge Derin, yaklaşık 5 ay boyunca annesinin tedavisinin de yanında oldu. Kendi ifadesiyle önce düşmanını tanıdı, onu nasıl yeneceğine karşı bilinçlendi.

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