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  • Son Güncelleme: 04.10.2019 12:56

İmamoğlu ikinci sınavında da sınıfta kaldı! Vatandaş üst geçidinde ödenen paraya isyan etti!

Göreve geldiği günden bu yana işçi kıyımları, zamlar ve tatilleriyle gündeme gelen 'li Başkanı , karşılaştığı ilk sorunu dahi çözemedi. ndaki yoğunluğu çözmek için turnikeleri üst geçidin girişine çeken İmamoğlu, ü kullanmayıp sadece üst geçidi kullananların da para ödemesine sebep oldu. Durumdan rahatsız olan vatandaş isyan etti.

Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk sonrası turnikeler üst geçidin girişine yerleştirildi. Böylece üst geçitten yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da kart basmak zorunda kaldı. Bu durum vatandaşlar tarafından tepki çekti.

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