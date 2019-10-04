Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk sonrası turnikeler üst geçidin girişine yerleştirildi. Böylece üst geçitten yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da kart basmak zorunda kaldı. Bu durum vatandaşlar tarafından tepki çekti.
İmamoğlu ikinci sınavında da sınıfta kaldı! Vatandaş metrobüs üst geçidinde ödenen paraya isyan etti!
Göreve geldiği günden bu yana işçi kıyımları, zamlar ve tatilleriyle gündeme gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karşılaştığı ilk sorunu dahi çözemedi. Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluğu çözmek için turnikeleri üst geçidin girişine çeken İmamoğlu, metrobüsü kullanmayıp sadece üst geçidi kullananların da para ödemesine sebep oldu. Durumdan rahatsız olan vatandaş isyan etti.
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