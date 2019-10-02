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  • Son Güncelleme: 02.10.2019 09:36

Son dakika: 'de teröristlere darbe! 2 'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

Haftanin'de teröristlere darbe! Vuruldular...

Irak'ın kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, 'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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