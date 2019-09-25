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  • Son Güncelleme: 25.09.2019 19:04

Son dakika: 'da 3 etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen “Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk ÖZER-2 Operasyonu”nda 3 in silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Teröre bir darbe daha!

İçileri Bakanlığı 'da 3 in silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk ÖZER-2 Operasyonu"nda, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda; 3 terörist silahaları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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