İçileri Bakanlığı Diyarbakır'da 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk ÖZER-2 Operasyonu"nda, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda; 3 terörist silahaları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.