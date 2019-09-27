Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.09.2019 17:07
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 17:31

Son dakika: 'e hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında " ve 'in koordineli çalışmasıyla 'ın kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 3 ’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kandil'de PKK'ya darbe

ve 'in koordineli çalışmasıyla 'ın kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 3 'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Kandil'e hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri