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  • Son Güncelleme: 02.10.2019 07:04

İmamoğlu'nu 'da tutabilene helal olsun! Bu kez 'te ortaya çıktı...

Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından İstanbul'dan çok şehir dışında vakit geçirmekle eleştirilen 'li bu kez 'te ortaya çıktı. İmamoğlu'nun turu yapması ise vatandaşı çileden çıkardı.

İmamoğlu'nu İstanbul'da tutabilene helal olsun!

'da meydana gelen ve can kaybına neden olan sel felaketi sırasında 'daki tatiline ara vermeyen sert eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

Vatandaşlar İmamoğlu'na ''Neredeydiniz?' 'şeklinde tepki göstermişti.

BU KEZ PARİS'TE ORTAYA ÇIKTI
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik depremde hükümet ile koordineli şekilde çalışmak yerine davet krizi çıkartan İmamoğlu bu kez 'te ortaya çıktı.

Uluslararası bir zirve için 'da bulunuduğunu belirten İmamoğlu, ve 'nın kabirlerine yaptığı ziyaretleri ise sosyal medya hesabından paylaştı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
İmamoğlu'nun bu paylaşımına vatandaşlar ''İstanbul'dan başka her yerdesiniz'' şeklinde yorum yaptı.

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