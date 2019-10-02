Saatler ne zaman geri alınacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kış mevsimine geçiş yaptığımız şu günlerde gün uzunluğunun kısalması ile birlikte kış saati uygulaması gündeme geldi. Son üç yıldır kullanılmayan kış saati uygulaması konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, saatler geri alınacak mı? 2019 Kış saati uygulaması olacak mı? Saatler ne zaman geri alınacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

2019 SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Saatler bu sene geri alınmayacak. 2017 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede 2018 yılında kış saatine geçileceği açıklanmış, daha sonra yayımlanan kararla bu kararın yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat (yaz saati) uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek.

YAZ SAATİ-KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEREDEN ÇIKMIŞTIR?

Dünya genelinde her yıl uygulanan 'Yaz saati' uygulamasının temelleri Benjamin Franklin'e kadar dayanmaktadır.

Amerikalı politikacı ve fizikçi olan Benjamin Franklin'in, ortaya attığı bu projenin ilk hali saatlerin 20 dakika ileri-geri alınmasıdır. Fakat bu durum altı yıl sonra, yani 1916 yılında 20 dakikadan bir saate çıkarılmıştır.