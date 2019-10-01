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  • 01.10.2019 22:41
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 22:41

'de terör operasyonu! Etkisiz hale getirildi

'de jandarma ve polis ekiplerinin operasyonunda bir terörist, silahıyla etkisiz hale getirildi. Bir teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

Hakkari'de terör operasyonu! Etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü 'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bir teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

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