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  • Son Güncelleme: 01.10.2019 17:51

Teröre Pençe darbesi! Haftanin bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesindeki hava operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonun başarıyla devam ettiği bildirildi.

Teröre bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesindeki hava operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.

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