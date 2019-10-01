Teröre Pençe darbesi! Haftanin bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesindeki hava operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.