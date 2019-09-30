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  • Son Güncelleme: 30.09.2019 13:13

Son dakika: Kuzey ' hava harekatı! 7 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

PKK'ya bir darbe daha! Bakanlık duyurdu

Pençe Harakatı'yla koordineli, 'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında 'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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