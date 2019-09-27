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  • Son Güncelleme: 27.09.2019 14:32

Son dakika: Kandilli Rasathanesi'den açıklama yapılırken canlı yayında oldu

Son dakika haberine göre Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kandilli Rasathanesi'nde canlı yayında açıklama yaparken deprem meydana geldi.

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