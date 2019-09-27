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  • 27.09.2019 13:38
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 13:43

'cü 'nun cezası belli oldu! Moldova'da yakalanıp 'ye getirilmişti

'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Moldova'dan 'ye teslim edilen , 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

O FETÖ'cünün cezası belli oldu!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () yurtdışı okul yapılanması soruşturması kapsamında, Moldova'dan deport edildikten sonra 'ye getirilen , örgüt üyeliği suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MOLDOVA'DA YAKALANIP TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ
gözetiminde Türkiye'ye getirilen Sedat Hasan Karacaoğlu Moldova'daki en üst düzey devlet yönetimindeki kişilerin çocuklarına sözde eğitim verdiği iddia edilen okulun yöneticisiydi.

Ayrıntılar gelecek...

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