Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurtdışı okul yapılanması soruşturması kapsamında, Moldova'dan deport edildikten sonra Türkiye'ye getirilen Sedat Hasan Karacaoğlu, örgüt üyeliği suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
MOLDOVA'DA YAKALANIP TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ
MİT gözetiminde Türkiye'ye getirilen Sedat Hasan Karacaoğlu Moldova'daki en üst düzey devlet yönetimindeki kişilerin çocuklarına sözde eğitim verdiği iddia edilen okulun yöneticisiydi.
Ayrıntılar gelecek...
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