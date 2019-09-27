Deprem sonrası İstanbul'un en zor gecesi! Parklarda sabahladılar

Merkez üssü Silivri açıkları olan depremin ardından İstanbul'da yaşayan binlerce vatandaş geceyi park ve cami bahçelerinde geçirdi. Gece boyunca devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle korku yaşayan vatandaşlar, evlerine giremedi. Sabah saat 10.00 sularına kadar 180 adet artçı sarsıntı hissedilirken, İstanbullular saat 05.55'te meydana gelen 3,2'lik depremle güne başladı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte uyanan vatandaşlar, eşyalarını toplayarak evlerine geri döndü.

27.09.2019 10:19 - Son Güncelleme: 27.09.2019 10:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





