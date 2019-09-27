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Deprem sonrası İstanbul'un en zor gecesi! Parklarda sabahladılar

Merkez üssü Silivri açıkları olan depremin ardından İstanbul'da yaşayan binlerce vatandaş geceyi park ve cami bahçelerinde geçirdi. Gece boyunca devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle korku yaşayan vatandaşlar, evlerine giremedi. Sabah saat 10.00 sularına kadar 180 adet artçı sarsıntı hissedilirken, İstanbullular saat 05.55'te meydana gelen 3,2'lik depremle güne başladı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte uyanan vatandaşlar, eşyalarını toplayarak evlerine geri döndü.

27.09.2019 10:19 - Son Güncelleme: 27.09.2019 10:19
Deprem sonrası İstanbul'un en zor gecesi! Parklarda sabahladılar

İstanbul Silivri açıklarında dün yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem ve ardından yaşanan artçı depremler nedeniyle mega kentte vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi.

Deprem sonrası İstanbul'un en zor gecesi! Parklarda sabahladılar

Kimileri çadır kurarak içinde kalırken, kimileri ise battaniyelere sarılarak çimlerin üzerinde uyudu. Devriye gezen polis ekipleri ise sürekli olarak vatandaşlara anonslar yaparak, şüpheli kişileri bildirmelerini ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Deprem sonrası İstanbul'un en zor gecesi! Parklarda sabahladılar

Geceyi parkta geçiren vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla birlikte uyandı.

Battaniyelerini toplayan ailelerden bazıları eşyalarını evlerine götürürken, bazıları ise parkta oturmaya devam ediyor. Depremin ertesi günü parklarda uyanan vatandaşlar ise kameralara yansıdı.

Deprem sonrası İstanbul'un en zor gecesi! Parklarda sabahladılar

Birçok vatandaş camii bahçelerinde sabahladı
5.8'lik deprem ve artçı sarsıntılar sonrası evlerine girmekten korkan vatandaşlar bazı ilçelerde geceyi camii avlu ve bahçelerinde geçirdi.

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Deprem sonrası İstanbul'un en zor gecesi! Parklarda sabahladılar

İstanbul'un önde gelen tarihi camilerinden Sultan Ahmet, Fatih ve Eyüp Sultan camilerinin bahçelerinde toplanan vatandaşlar yanlarında getirdikleri battaniye ve yorganlarda uyudu.

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