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  • Son Güncelleme: 27.09.2019 09:46

27 Eylül Cuma Silivri ve ? açıklaması

'da yaşanan büyük sonrasında gözler valiliklere çevrildi. Tekirdağ ve Silivri'de okullar tatil edildi mi en fazla sorulan soruların başında geliyor. 'nin Silivri açıklarında dün meydana gelen deprem nedeniyle, kaymakamlık kararıyla, ilçe genelinde tüm okullarda eğitime bugün ara verildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bugün okulların eğitim öğretime devam edeceğini belirtti. Oktay yaptığı açıklamada "Yarın okullarımızı tatil ettirecek bir bulguya rastlamadık. Yarın okullarımız açık olacaktır." şeklinde konuştu. Peki Silivri ve ? İşte deprem açıklaması

Silivri ve Tekirdağ'da okullar bugün tatil oldu mu?

27 Eylül Cuma Silivri ve Tekirdağ'da okullar bugün tatil oldu mu? Silivri Tekirdağ valiliği deprem açıklaması. Silivri açıklarında dün meydana gelen depremin ardından Marmaraereğlisi'nde Kaymakamlık kararıyla bugün de eğitime ara verildi. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde eğitime bugün ara verildi. AFAD, depremin ardından en büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçı sarsıntının kaydedildiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye Deprem Veri Merkezinden alınan verilere göre, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında saat 13.59'da 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği anımsatıldı. İlk belirlemelerde bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar'da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, Şirinevler'de yan yatan bir binanın tahliye edildiği, Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştuğu kaydedildi.

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