27 Eylül Cuma Silivri ve Tekirdağ'da okullar bugün tatil oldu mu? Silivri Tekirdağ valiliği deprem açıklaması. Silivri açıklarında dün meydana gelen depremin ardından Marmaraereğlisi'nde Kaymakamlık kararıyla bugün de eğitime ara verildi. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde eğitime bugün ara verildi. AFAD, depremin ardından en büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçı sarsıntının kaydedildiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye Deprem Veri Merkezinden alınan verilere göre, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında saat 13.59'da 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği anımsatıldı. İlk belirlemelerde bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar'da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, Şirinevler'de yan yatan bir binanın tahliye edildiği, Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştuğu kaydedildi.